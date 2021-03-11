شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير ونهاوند سري يقدمان احتفالية أهلي الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقدم الثنائي المتميز نهاوند سري وأحمد سمير مذيعا قناة الأهلي حفل افتتاح النادي الأهلي الجديد بمدينة الأقصر الذي تنقله قناة النادي على الهواء مباشرةً في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس، باستوديو خاص، تقديم هيثم السعيد وسارة محسن وينتقل إلى الأقصر لنقل مراسم الافتتاح.

ويحضر الحفل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس ورموز وقيادات القلعة الحمراء ووزير الشباب والرياضة وعدد من القيادات والمسؤولين وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب.

ومن جانبه أكد إيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي أن القناة ستنقل الحدث الكبير بأفضل وسائل النقل التليفزيوني الحديث وباستخدام أفضل التقنيات التي تتميز بها قناة الأهلي من بعد التطوير الأخير، وشدد على أن الاحتفالية تليق بالأهلي وجماهيره وكذلك بالشراكة الناجحة بين الأهلي وشركة استادات الوطنية العملاقة.