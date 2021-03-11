شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشباب السعودي: حكم مباراة الاتحاد حرمنا من الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادي الشباب السعودي، تمسك ناديه بمواصلة المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين حتى النهاية، مبديا تعجبه مما حدث من التحكيم بمباراة اتحاد جدة.

وكان الشباب قد خسر أمام الاتحاد 1/2 بالجولة 23 للدوري السعودي للمحترفين، وقال بانيجا في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: «في الحقيقة، لا أعلم ماذا أقول عن الحكام؟».

وأضاف: «بعدما كان التعادل (1-1) مسيطرا على المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها الاتحاد الهدف الثاني، وعلينا نسيان ما حدث، ومواصلة العمل والعودة في مبارياتنا المقبلة المهمة».

وتابع بانيجا: «لم يتغير شيء بالشباب في مباراة الاتحاد، وحاولنا كفريق اللعب بشكل جيد، ولكن تحدث أشياءً تجعلك تخسر النقاط».

وأتم بانيجا، قائلا: «المنافسة جيدة على لقب الدوري، وهناك فرق جيدة تنافسنا على اللقب، وسنواصل المنافسة حتى النهاية، ولدينا مباريات مهمة تنتظرنا، ويجب علينا أن نتحد معا ونتحسن أكثر من أي وقتٍ مضى».

ويحتل الشباب صدارة ترتيب الدورى السعودي ب45 نقطة وببفارق 3 نقاط عن الهلال الذي خاض مباريات أقل من المتصدر الدوري السعودي.