الناجون من مقصلة دور الـ16 بدوري الأبطال.. سان جيرمان وليفربول يلحقان بالكبار.. وميسي ورونالد خارج السباق.. وصلاح يتخطى لايبزيج



الشارقة - اميمة ياسر - أسدل الستار أمس الأربعاء على منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بصعود آخر 4 أندية إلى دور الـ16 للبطولة، ليكتمل عقد المتأهلين "التشامبيونزليج" رسميا، بعد انضمام ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصرى محمد صلاح وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى الأندية المتأهلة لربع نهائي دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2020 - 2021، وهى بوروسيا دورتموند الألماني وبورتو البرتغالى، بعد أن نجحا فى إقصاء كلا من لايبزيج الألماني وبرشلونة الإسباني على التوالى، من دور الـ 16 بعد انتهاء مباريات مساء الأربعاء.

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطى لايبزيج

قاد النجم المصرى محمد صلاح فريقه ليفربول للتأهل إلى دور ربع النهائي من دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2020 - 2021، بعدما كرر فوزه على ضيفه فريق لايبزيج الألماني بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "بوشكاش أرينا" فى بودابست العاصمة المجرية، فى إياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2020 – 2021، وهى نفس نتيجة لقاء الذهاب التى جمعت الفريقين على نفس الملعب الشهر الماضى فى لقاء الذهاب. حسبما نشر موقع "صوت الأمة".

شهد الشوط الأول من اللقاء إهدار العديد من الفرص من جانب محمد صلاح وساديو مانى، كما أهدر الفريق الألمانى فرصتين خطيرتين، لينتهى بنتيجة التعادل بدون أهداف.

وفى الشوط الثانى نجح النجم المصرى محمد صلاح فى تسجيل أول أهداف ليفربول فى الدقيقة 71 بعدما راوغ مدافعى الفريق الألماني قبل أن يسدد كرة زاحفة سكنت على يسار حارس لايبزيج، وهو خامس أهداف الفرعون المصرى هذا الموسم فى دورى الأبطال ورقم 25 فى جميع المسابقات.

وأضاف النجم السنغالى ساديو مانى ثانى أهداف الريدز فى الدقيقة 74 من زمن المباراة بعد متابعته لعرضية من المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجى، ليكرر ليفربول نفس نتيجة لقاء الذهاب.

رفع محمد صلاح عدد أهدافه هذا الموسم مع ليفربول فى جميع المسابقات إلى 25 هدفا، بعد الهدف الذى سجله فى شباك فريق لايبزيج الالماني، بواقع 17 هدفا فى الدوري الإنجليزي، 5 أهداف بدورى ابطال أوروبا وهدفان فى كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات أن النجم المصرى محمد صلاح يعد أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بين نجوم الدوري الإنجليزي هذا الموسم فى جميع المسابقات برصيد 25 هدفا.

محمد صلاح يشيد بالفوز على لايبزيج

تحدث محمد صلاح عقب نهاية المباراة قائلا: "قدمنا مباراة جيدة وحققنا الفوز وهذا هو أهم شيء، وأتمنى أن نواصل نفس المستوى فى الدوري الإنجليزي أيضا".

وأضاف النجم المصرى قائلا: "حققنا نتيجة رائعة أمام فريق قوى، نريد القتال فى دورى أبطال أوروبا، بعد أن خسرنا العديد من المباريات فى البريميرليج وتراجع مركزنا".

وتابع قائلا: "أعشق تسجيل الأهداف، ولكن إهدار الفرص أيضا جزء من لعبة كرة القدم، والأهم هو أن الفريق يحقق الفوز، وعلينا التركيز على كل مباراة على حدة ولا نريد أن ننظر للأمام كثيرا".

واختتم محمد صلاح حديثه قائلا: "عانينا فى السنة الحالية من تراجع فى المستوى بسبب الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، والتى أثرت على التشكيل الأساسي، وهو ما تسبب فى عدم ظهورنا بنفس مستوى المواسم الأخيرة".

باريس سان جيرمان يقصى برشلونة

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور الثمانية من دورى أبطال أوروبا، بعد التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه برشلونة الإسباني، في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من المسابقة، ليصعد الفريق الباريسي بمجموع المباراتين 5-2.

تقدم باريس سان جيرمان بهدف أحرزه النجم كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 30، احتسبها حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أشارت إلى وجود خطأ من لينجليه على ماورو إيكاردي.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التعادل للبارسا في الدقيقة 37 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى لحارس باريس كيلور نافاس.

وأهدر النجم ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 45، تصدى لها بنجاح كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان وترتد من العارضة، وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يهدر خلالها البرغوث الأرجنتيني ركلة جزاء في دوري أبطال أوروبا، والأولى منذ عام 2015.

برشلونة يستعيد رقما سلبيا بعد 14 عاما

فشل فريق برشلونة، في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007، حينما تم إقصاؤه من قبل ليفربول الإنجليزي، حينما كان مديره الفني في ذاك الوقت، الهولندي فرانك ريكارد. ومنذ موسم 2007-2008 وحتى الموسم الماضي كان برشلونة حاضرا في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الكتالوني قد ودع الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، 4 مرات في آخر 5 سنوات بالمسابقة القارية، وهم رقم سلبي أيضاً في تاريخ البارسا.

دورى الأبطال بدون ميسي ورونالدو

في ظاهرة تحدث لأول مرة منذ 16 عاما، لن يتواجد الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجما برشلونة ويوفنتوس على الترتيب في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد خروج فريقهما من دور الـ16 للنسخة الحالية 2020-21.

وذكرت شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، أن هذا الموسم الأول منذ 2004/05 لم يصل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة دور ثمن النهائي عقب تعادله 1-1 مع باريس سان جيرمان الفرنسي حيث تأهل الأخير إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من المسابقة، ليصعد الفريق الباريسي بمجموع المباراتين 5-2.

وودع فريق يوفنتوس منافسات النسخة الحالية من دورى أبطال أوروبا رغم فوزه على ضيفه بورتو البرتغالى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة الحاسمة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "أليانز ستاديوم" معقل اليوفى.