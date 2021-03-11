شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواصل تدريباته استعداداً للمحلة وتألق حراس المرمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المقاولون العرب شعار التحدي، قبل اللقاء المقبل أمام غزل المحلة، والمقرر إقامته بالجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، على استاد المحلة، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى حصد ثلاث نقاط ثمينة لتحسين وضعهم بجدول مسابقة الدوري العام بعد تراجع نتائجهم في بداية الموسم.

وخاض المقاولون مرانه اليوم، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر استعداداً للقاء المرتقب، حيث شهد المران تألقاً من حراس مرمى الفريق.



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وكان الجهاز الفني للمقاولون قد راجع المباريات الماضية للمحلة سواء بالدوري أو كأس مصر، وعقد الجهاز الفني أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق لشرح التعليمات الفنية قبل اللقاء المرتقب.

ورفض المقاولون العرب خوض أي مباريات ودية خلال الفترة الماضية خوفاً من الإجهاد، واكتفى الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة 48 ساعة فقط عقب مباراة المقاصة الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته اليومية .

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 8 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 15 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 8 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.