شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد: ننتظر اعتذار موسيمانى.. ونرفض رحيل يوفيتش عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب علاء وحيد المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بتقديم اعتذار لمحمد مجدى حارس الدراويش مشدداً على أن البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للفريق الأصفر مستمر فى منصبه، وقال علاء وحيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "بعض الجماهير طالبتنا بالانسحاب من الدروي بسبب القرارات التحكيمية التى ظلمت الفريق وأثرت على ترتيبه، ونلوم زوايا التصوير التى لم توضح بشكل كامل أحقية الإسماعيلى فى ركلة جزاء بجانب عدم صحة ركلة جزاء الأهلى".

ويضيف علاء وحيد:"يجب أن يستغل موسيمانى العلاقة الرائعة بين مسئولى الأهلى والإسماعيلى ليبادر بتقديم اعتذار عن تقليده للحارس محمد مجدى بطريقة غير لائقة بجانب كلماته التى فهمها الجميع عبر الشاشات".

وأكمل المتحدث الاعلامى للإسماعيلى :" ليس هناك نية لاجراء أى تعديل على جهاز دراجان يوفيتش فهو مستمر فى منصبه ولدينا ثقة كاملة فى قدراته ويحظى بدعم ومساندة كاملة من اللجنة الفنية للدراويش، ولمسنا تحسن الأداء بعد قدومه وتتبقى فقط النتائج ولدينا ثقة أنها ستحدث فى وقت قريب".

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بهدفين نظيفين.

ويبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الاسبوع السادس عشر للمسابقة، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مواجهة الأهلي تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناًُ قوياً.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة، فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وسقط في فخ الهزيمة في 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الدراويش الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الاهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك ، والاهلى ".