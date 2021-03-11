شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن انضمام سيرج أكا لمنتخب كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الجونة، انضمام سيرج أكا لاعب الفريق، إلى منتخب كوت ديفوار، استعداداً لمباراتي أثيوبيا والنيجر، ونشر الحساب الرسمي للجونة عبر موقع تويتر، صورة اللاعب وعلق " لاعبنا الايڤواري سيرچ اكا في القائمة المبدئية لمنتخب ساحل العاج لمواجهتي النيجر واثيوبيا".



الجونة

وشارك صاحب الـ 26 عاماً مع الجونة في 53 مباراة لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف مع الفريق الساحلي، منذ انضمامه في موسم 2019.

ويحتل فريق الجونة المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، حصدها الجونة بعد 15 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 أخرى، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبو الجونة 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً أخر.

وكان الجونة قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام نظيره سموحة بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة بالدوري العام.

ويستعد الجونة لمواجهة فريق إنبي في مباراة الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يستضيفه استاد خالد بشارة يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر أبريل القادم، بعد نتها فترة التوقف الدولية التي ستشهد مباريات التصفيات الأفريقية للمنتخبات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.