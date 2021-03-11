شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حبيبة يحيى لاعبه اليد: آسر ياسين نجمى المفضل وأحلم بمشروع جاليرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "حبيبة يحيى" لاعبة كرة اليد السابقة فى الجزيرة وسبورتنج، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

مكرونة

من نجمك المفضل ؟

آسر ياسين

من مطربك المفضل ؟

تامر حسنى

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

أفتح مشروع جاليرى

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

أه ممكن أضرب

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

دينا الشربينى

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال أكتر

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

مش شرط