شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم باتشيكو مع الزمالك في 25 مباراة قبل مواجهة سيراميكا بالدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة هامة أمام نظيره سيراميكا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، وقبل تلك المباراة، قاد جايمي باتشيكو فريق الزمالك في 25 مباراة بمختلف البطولات منذ عودته إلى قيادة الفريق فنياً في 28 سبتمبر 2020، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تخلى عن القلعة البيضاء في ظروف صعبة قبل خوض مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية.

ونجح البرتغالي في تحقيق 15 فوز و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم كان أخرها أمام الترجي التونسي، في اللقاء الذي أقيم على استاد رادس في الجولة الثالث من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3/1.

باتشيكو لم يحصد ألقاباً مع الفريق الأبيض، ففي بداية ولايته، خسر نهائي القرن أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2/1، ليتوج الأهلي بالنجمة التاسعة، كما ودع كأس مصر عقب الخسارة من طلائع الجيش في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وسجل لاعبو الزمالك مع باتشيكو، 34 هدفاً بمختلف البطولات، فيما استقبلت الشبك البيضاء 19 هدفاً آخر.

كانت أثقل هزيمة تلقاها الزمالك تحت قيادة البرتغالي، بنتيجة 3/1، والتي تكررت مرتين، حيث كانت الأولى أمام الطلائع في نصف نهائي كأس مصر، والثانية أمام الترجي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

فيما كان أكبر فوز حققه الأبيض تحت قيادة باتشيكو، بنتيجة 4/1 على حساب مصر المقاصة بمسابقة الدوري العام.