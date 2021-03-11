شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد:مفيش نادى يقدر يعوض مصطفى محمد فنياً.. والزمالك يحتاج للهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن الفريق الأبيض يحتاج للهدوء فى الوقت الحالى مؤكداً أن توقيت تغيير الجهاز الفنى صعب للغاية، وقال طارق السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" الزمالك سيخوض مباراة صعبة مع سيراميكا بالدوري الليلة وتنتظره مواجهة مصيرية مع الترجى التونسى الثلاثاء المقبل التعادل فيها يقصيه خارج البطولة الأفريقية".

ويضيف طارق السيد:" هذا الوقت يحتاج للهدوء ،عايزين نكمل فى أفريقيا ونفضل فى المنافسة على الدوري لأخر لحظة والتوفيق بتاع ربنا".

وأكمل نجم الزمالك الأسبق: "الزمالك يملك لاعبين على أعلى مستوى لازم يرجعوا يحبوا بعض ولو اشتغلوا جماعى محدش يقدر يقف قدامهم، نفسى اللاعيبة دى تأخد دوري لانهم يستحقوا"، وتابع:" كورة محدش يقدر يعوض مصطفى محمد فنياً لأنه الأفضل بلا منازع وكنت أفضل أن يرحل فى نهاية الموسم بدل من منتصف الموسم لأنه لو راح أى مكان فى أوروبا هينجح لأن امكانياته كبيرة، ولكن عشان ظروف النادى والمشاكل المادية وافقنا على رحيله ، وممكن نقدر نعوضه بأسامة فيصل أو سيف الدين الجزيرى ، دكة الزمالك بقت ضعيفة شوية ولكن المنافسة ممكنة".

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، تفاصيل المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون السعودي، للعودة مجدداً لقيادة القلعة البيضاء خلفاً لجايمي باتشيكو المدير الفني الحالي، وأكد المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن كارتيرون أبلغ إدارة الزمالك بوصوله إلى القاهرة الخميس بالتنسيق مع وكيله حازم فتوح بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وأوضح المصدر أن كارتيرون سيحصل على 85 ألف دولار قيمة الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في الزمالك، وأنه لم يطلب وضع شروط جزائية في تعاقده مع القلعة البيضاء.

وواصل المصدر أن كارتيرون لم يضع أي من الأسماء المصرية للدخول في الجهاز الفني المعاون تاركاً الأمر لإدارة النادي، خاصة أنه أكد في المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية رغبة أكيدة في العودة إلى الزمالك لقيادة الفريق بعد فترة من التواجد في الدوري السعودي للمحترفين.