شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة الزمالك ضد سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع نادي الزمالك على عرش صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، قبل مباراته المرتقبة مع سيراميكا، والتي تقام في السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 15 من عمر المسابقة المحلية، ويسعى الفريق الأبيض للمحافظة على موقعه بالصدارة خلال لقاء اليوم.

جدول ترتيب الدورى المصرى..الأهلي يطارد الزمالك

يطارد النادي الأهلي، غريمه التقليدي نادي الزمالك على صدارة المسابقة، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الأول برصيد 30 نقطة، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 27 نقطة عقب فوزه في مباراة الأمس على الاسماعيلي بهدفين نظيفين، ويتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين بخلاف مباراة الزمالك، حيث خاض الأهلي 11 مباراة والزمالك 13 مباراة.

جدول ترتيب الدورى المصرى..بيراميدز والمقاصة بالمربع الذهبي

يسيطر فريق بيراميدز على المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق المقاصة المركز الرابع برصيد 24 نقطة، ويطاردهما فريق إنبي صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة، والمصري صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة، والاتحاد صاحب المركز السابع بنفس الرصيد.

جدول ترتيب الدورى المصرى..5 أندية في المنطقة الدافئة

تتنافس 5 أندية في المنطقة الدافئة بجدول الدوري، وهم سراميكا والجونة في المركزين الثامن والتاسع برصيد 21 نقطة، ومن بعدهم، سموحة صاحب المركز العاشر برصيد 19 نقطة، وغزل المحلة صاحب المركز الـ 11 بنفس الرصيد، بينما يحتل أسوان المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة.

جدول ترتيب الدورى المصرى..6 فرق تنافس للهروب

تنافس 6 أندية للهروب من قاع جدول الدوري العام والابتعاد عن دوامة الهبوط، ومن بينهم المقاولون العرب صاحب المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة، والبنك الأهلي صاحب المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة، وطلائع الجيش صاحب المركز الـ 15 برصيد 13 نقطة.

بينما دخلت 3 أندية في دوامة الهبوط فعلياً وهم، الإسماعيلي والانتاج ووادي دجلة على الترتيب.