شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقدم الإسماعيلى شكوى للجنة الانضباط لمعاقبة موسيمانى مدرب الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل النادى الإسماعيلى أن إدارة ناديه لا تنوى تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط ضد المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى بعد قيامه بتقليد حارس الدراويش خلال مباراة الفريقين بالدوري، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" لجنة الانضباط تتخذ قراراتها دون الحاجة لتقديم شكوى رسمية، ولا ننوى تقديم شكوى رسمية سواء ضد موسيمانى أو حكم المباراة إبراهيم نور الدين، فلقد قدمنا شكوتين فى أوقات سابقة ولم يتم النظر لهم".

وتابع المصدر:" سوف ننتظر قرارات لجنة الانضباط وكان الأهم أن يقدم موسيمانى اعتذار علنى للحارس محمد مجدى لاسيما فى ظل العلاقات الطيبة التى تجمع مسئولى الأهلى والإسماعيلى فى الوقت الراهن".

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بهدفين نظيفين.

ويبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الاسبوع السادس عشر للمسابقة، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مواجهة الأهلي تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناًُ قوياً.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة، فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وسقط في فخ الهزيمة في 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الدراويش الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الاهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك ، والاهلى ".