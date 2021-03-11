شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي حتى موعد السفر إلى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلي مرانه في الواحدة والنصف ظهر اليوم الخميس بدون الحصول على راحة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس بالجولة المؤجلة من الأسبوع الـ12 من عمر الدوري.

برنامج الاهلي المصري قبل مباراة فيتا كلوب

ويستعد الاهلي المصري لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يسعى خلالها النسور الحمر في تحقيق نتيجة إيجابية، لتعزيز موقفهم في الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

ويتدرب الأهلي اليوم بينما يحصل لاعبيه على راحة سلبية غدا الجمعة على أن يستأنف تدريباته صباح السبت قبل السفر إلى الكونغو عصر السبت عبر طائرة خاصة.

العامري رئيس لبعثة الاهلي المصري فى الكونغو

ويرأس العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعثة الفريق الكروي في الكونغو بعد تكليفه من مجلس الإدارة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب مجموعته بدوري الأبطال برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل وخسارة.

مسحة كورونا لبعثة الاهلي المصري قبل السفر للكونغو

يجري فريق الأهلي مسحة طبية اليوم الخميس للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر إلى الكونغو يوم السبت المقبل، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، باعتباره إجراء روتينيا يجريه الفريق الأحمر قبل أي مباراة أو رحلة سفر خارج مصر لخوض مبارياته بالبطولة الإفريقية.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراته ضد الإسماعيلي والتي جمعتهما أمس والمؤجلة من الأسبوع الـ12 للدوري وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، من أجل بدء التحضير لموقعة فيتا كلوب الحاسمة في مشوار الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا، لاسيما بعدما فشل في حصد الثلاث نقاط بمباراة الجولة الأخيرة التي جمعتهما على استاد القاهرة.