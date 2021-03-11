شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس 6 ساعات لكارتيرون في مصر قبل حسم مفاوضات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي إلى مصر، بعد فسخ تعاقده مع فريقه السابق، تمهيداً للاتفاق مع مسئولي الزمالك على تولي مسئولية الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، بعد تراجع نتائج الزمالك مؤخراً تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وينشر ”الخليج 365”، كواليس الساعات الستة التي قضاها الفرنسي في مصر منذ وصوله في تمام الساعة السادسة صباحاً وحتى الآن، حيث فرض مسئولو الزمالك، حالة من التعتيم الكامل على وصول الفرنسي، حتى حسم الأمور بشكل كامل .

ورفض مسئولو الزمالك الظهور في مطار القاهرة لاستقبال كارتيرون وتم التنسيق مع أمن المطار على استقباله منعاً لإثارة الأنباء، واستقل الفرنسي السيارة التي نقلته إلى فندق الإقامة، بعدما سمح الأمن لأعداد قليلة من الجماهير المتواجدة بالمطار التصوير معه.

وفي فندق الإقامة، استقبل مسئولو الزمالك المدرب الفرنسي، وعقدوا معه جلسة خاصة للترحيب به.

ومن المقرر أن يعقد مسئولي الزمالك جلسة أخرى مع الفرنسي قبل مباراة سيراميكا المرتقبة أو بعدها لتحديد من سيكون معه في الجهاز الفني وتوزيع المهام على معاونيه، بعدما تم الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه كارتيرون في وقت سابق.



كارتيرون