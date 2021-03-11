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شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس 6 ساعات لكارتيرون في مصر قبل حسم مفاوضات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي إلى مصر، بعد فسخ تعاقده مع فريقه السابق، تمهيداً للاتفاق مع مسئولي الزمالك على تولي مسئولية الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، بعد تراجع نتائج الزمالك مؤخراً تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.
وينشر ”الخليج 365”، كواليس الساعات الستة التي قضاها الفرنسي في مصر منذ وصوله في تمام الساعة السادسة صباحاً وحتى الآن، حيث فرض مسئولو الزمالك، حالة من التعتيم الكامل على وصول الفرنسي، حتى حسم الأمور بشكل كامل .
ورفض مسئولو الزمالك الظهور في مطار القاهرة لاستقبال كارتيرون وتم التنسيق مع أمن المطار على استقباله منعاً لإثارة الأنباء، واستقل الفرنسي السيارة التي نقلته إلى فندق الإقامة، بعدما سمح الأمن لأعداد قليلة من الجماهير المتواجدة بالمطار التصوير معه.
ومن المقرر أن يعقد مسئولي الزمالك جلسة أخرى مع الفرنسي قبل مباراة سيراميكا المرتقبة أو بعدها لتحديد من سيكون معه في الجهاز الفني وتوزيع المهام على معاونيه، بعدما تم الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه كارتيرون في وقت سابق.
كارتيرون
وكشف مصدر مطلع تفاصيل المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون السعودي، للعودة مجدداً لقيادة القلعة البيضاء خلفاً لجايمي باتشيكو المدير الفني الحالي، وأكد المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن كارتيرون أبلغ إدارة الزمالك بوصوله إلى القاهرة الخميس بالتنسيق مع وكيله حازم فتوح بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.
وأوضح المصدر أن كارتيرون سيحصل على 85 ألف دولار قيمة الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في الزمالك، وأنه لم يطلب وضع شروط جزائية في تعاقده مع القلعة البيضاء.
وواصل المصدر أن كارتيرون لم يضع أي من الأسماء المصرية للدخول في الجهاز الفني المعاون تاركاً الأمر لإدارة النادي، خاصة أنه أكد في المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية رغبة أكيدة في العودة إلى الزمالك لقيادة الفريق بعد فترة من التواجد في الدوري السعودي للمحترفين.