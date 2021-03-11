شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض معاقبة اللاعبين بعد ثنائية الأهلى بالدوري.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل النادى الإسماعيلى أن اللجنة الفنية بالدروايش برئاسة على أبو جريشة رفضت توقيع عقوبة مادية على اللاعبين عقب الخسارة من الأهلى بهدفين دون رد ببطولة الدوري، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"اللاعبين بذلوا كل ما فى وسعهم للفوز بالمباراة، والإسماعيلى يواجه سوء حظ غريب فى مبارياته الأخيرة بالدوري ، ولن نعاقب اللاعبين خاصة أن اللجنة الفنية قالت "هما بياخدوا ايه عشان نخصم منهم كمان".

وتابع المصدر:" اللجنة الفنية تتواجد بصورة كاملة مع اللاعبين سواء فى التدريبات أو المعسكرات أو المباريات وتساهم فى تذليل كافة العقبات أمام المدير الفنى واللاعبين ونثق فى تحسن النتائج بالمباريات المقبلة خاصة أن هناك فترة توقف طويلة قادمة يمكن تصحيح الاوضاع خلالها".

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بهدفين نظيفين.

ويبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الاسبوع السادس عشر للمسابقة، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مواجهة الأهلي تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناًُ قوياً.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة، فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وسقط في فخ الهزيمة في 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الدراويش الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الاهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك ، والاهلى ".