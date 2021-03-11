شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: لاعبو الأهلي محتاجين "قرصة ودن".. ولازم نرجع ريان ونضم مهاجم سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سمير كمونة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن لاعبو الأهلى محتاجين قرصة ودن فى الفترة المقبلة مشدداً على ضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر، وقال سمير كمونة فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيف زاهر عبر برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "مباراة الإسماعيلى مزعلانى فنياً، الأهلى دايما بيقدم كورة حلوة وكنا بنشوف رجالة قد المسئولية، لكن حالياً فى لاعيبة كتير محتاجة قرصة ودن".

وتابع سمير كمونة: "مفيش إبداع فى الملعب ولا ربط بين نص الملعب والمهاجمين والجناحين مش شغالين، للمباراة الثانية على التوالى موسيمانى بيعمل تغييرات إيجايبة، تغييرة مروان محسن قلبت المباراة، وحسين الشحات مطلوب يبقى إيجابى لأن شكله مرهق، وأجايى يمشى على سطر ويسيب سطر زى أفشة".

ويضيف نجم الأهلى الأسبق: "شريف وبواليا لازم يشتغلوا على الجول بشكل كويس، الفينش فيه حاجة مش مظبوطة، ولازم يكون فى شغل فى الكرات الثابتة، خدعة تعجب الناس، أنا محب للأهلى ومش بفرض رأيى ولا بعدل على موسيمانى بس لازم اتكلم حباً فى الأهلى".

وأكمل سمير كمونة : "الأهلى محتاج مهاجم سوبر زى متعب وفلافيو وحسام حسن وأحمد بلال ومحمد فاروق، بواليا ومروان مهاجمين كويسين بس احنا عايزين مهاجم يسجل من ربع فرصة لأن البطولات بتضيع بإهدار الفرص السهلة ، ولازم نرجع أحمد ياسر ريان لأنه شاب طموح وصغير فى السن ومجتهد وهيكون مستقبل الأهلى ، ونتعاقد مع 2 مهاجمين سوبر علشان اللى يدلع يقعد دكة".

وأصبح موقف والتر بواليا من المشاركة الأساسية مع الأهلي صعب، في ظل ابتعاده عن التهديف وتألق باقي اللاعبين في مركزه، لاسيما بعد كم الفرص المهدرة التي أضاعها بواليا في مباراة فريقه ضد فيتا كلوب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 وصعبت موقف النسور الحمر في الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي.

تسبب تألق الثنائي محمد شريف ومروان محسن في تهديد عرش والتر بواليا بقيادة هجوم الأهلي في الفترة القادمة، لاسيما بعد الأداء الجيد الذي قدمه محمد شريف بعد تسجيل هدف في شباك فيتا كلوب وصنع ركلة جزاء في مباراة الإسماعيلي، وبات المرشح الأقوى لقيادة الهجوم الأحمر في الفترة القادمة.