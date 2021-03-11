الامارات | الإصابة تجبر نادال على الاعتذار عن عدم المشاركة في "تنس دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تجبر نادال على الاعتذار عن عدم المشاركة في "تنس دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذر المصنف الثاني عالمياً الإسباني رفائيل نادال عن عدم المشاركة في بطولة "سوق دبي الحرة" للتنس، والتي تنطلق الأحد المقبل، وتقام في نسختها الـ 29 حتى 20 الجاري، بجوائز تبلغ 1.9 مليون دولار. وقال نادال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "أشكر اللجنة المنظمة لبطولات "سوق دبي الحرة" للتنس على توجيه بطاقة الدعوة لي للمشاركة في نسخة العام الحالي، خصوصاً أن الرغبة كانت كبيرة للعودة إلى بطولة دبي والمنافسة على لقبها".

وأضاف: "بطاقة الدعوة الموجهة من بطولة دبي كانت محط تقديرٍ لي، إلا أنني أجدد اعتذاري لعشاق التنس في دبي، واللجنة المنظمة، كوني فعلياً غير جاهز بدنياً بعد لخوض المباريات". ويواصل نادال بهذا غيابه للأسبوع الثالث على التوالي عن البطولات، بسبب إصابة لحقت به أسفل الظهر، سبق لها أن أبعدته نهاية الشهر الماضي عن منافسات بطولة "روتردام" الدولية.

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