شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام فى الأهلى بسبب موسيمانى و«التخطيط» توصى بالبحث عن بديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل النادى الأهلى عن حالة انقسام حول طريقة تعامل بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، وفشله في تصحيح الأوضاع داخل الفريق بعد استمرار سوء الأداء أمام الإسماعيلى بالرغم من فوزه بهدفين نظيفين بتوقيع صلاح محسن وبدر بانون.

وأشار المصدر أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح طالبت المدير الفنى بتقديم تقرير عن تصوره لإنقاذ الفريق خوفا من ضياع فرصة المنافسة على البطولات خاصة بعد التعثر في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية بعد الخسارة من سيمبا التنزانى والتعادل مع فيتا كلوب الكونغولى، كما تنوى اللجنة الاجتماع مع موسيمانى عقب العودة من رحلة الكونغو لفتح ملف تراجع أداء الفريق.

كما كشف المصدر أن اللجنة أوصت بضرورة وضع تصور من الآن لمرحلة ما بعد موسيمانى خوفا من تأزم الموقف وحاجة النادى لإجراء تغيير في الجهاز الفنى في حالة عدم التوصل إلى حلول، بينما انتقد المصدر سلبية مجلس الإدارة ودعم محمود الخطيب رئيس النادى المستمر للمدير الفنى بالرغم من حالة الغضب عند الجماهير بسبب تراجع الأداء وعدم الاستفادة من صفقة والتر بواليا الذي سجل هدف وحيد أمام المريخ السودانى وفشله في التسجيل بالرغم من حصوله على العديد من الفرص خلال المباريات الرسمية بدعم مستمر من موسيمانى.

ويعود الأهلى لاستنئاف التدريبات اليوم استعدادا للسفر إلى الكونغو السبت المقبل لمواجهة فيتا كلوب المقررة الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع اللاعبين قبل المران لشرح سلبيات مباراة الإسماعيلى وإطلاعهم على برنامج الإعداد لمواجهة فيتا كلوب.