شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية: فابريجاس أقنع ميسي بالانتقال إلى الدوري الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، أن هناك العديد من الخيارات أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بشأن تجديد عقده مع الفريق الكتالوني، أهمها الرحيل إلى الدوري الأمريكي هذا الصيف.

وقالت الصحيفة، إن ليونيل ميسي يستعد لإحياء شراكته مع زميله السابق في برشلونة سيسك فابريجاس، بالانتقال إلى الدوري الأمريكي خلال الميركاتو الصيفى القادم.

وأكدت الصحيفة، أن سيسك فابريجاس أقنع قائد البلوجرانا بالانتقال في القريب العاجل إلى الدوري الأمريكي.