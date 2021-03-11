شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الدولية لإسكواش السيدات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق غدا الجمعة، البطولة الدولية لإسكواش السيدات التى تقام على ملاعب نادى بلاك بول بالتجمع الخامس بمشاركة 48 لاعبة من المصنفات على العالم أبرزهن نور الشربينى وهانيا الحمامى والفرنسية كاميل سيرم ونوران جوهر.

ويشهد غدا إقامة 16 مواجهة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الثامنة مساء وتنتهى فعاليات البطولة يوم 18مارس الجارى، على أن تبدأ فعاليات البطولة الدولية للرجال من 19حتى 25 من مارس الجارى.

وكان نادى بلاك بول قد أقام مؤتمرا صحفيا خلال الأيام الماضية فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للإسكواش، وأحمد العبد رئيس مجلس إدارة نادى بلاك بول، و محمد رائف مدير عام البطولة، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولتى الإسكواش الدولية للسيدات والرجال.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى خلال المؤتمر الصحفي عن سعادته الكبيرة بأن تحتضن مصر مثل هذه البطولات الدولية مؤكدا على دعم الوزارة لأى حدث عالمى يقام على الأراضي المصرية.

وأكد المهندس أحمد العبد أن تنظيم تلك البطولات الدولية يأتي في إطار اهتمام نادي بلاك بول بدعم وتشجيع انتشار الإسكواش في مصر وكافة أنحاء العالم.

وأعلن محمد رائف أن عدد الدول المشاركة يبلغ 18 دولة يشارك بعضها بأكثر من لاعب ولاعبة ويبلغ عدد المشاركين 96 فى البطولتين من مختلف الجنسيات.

وشدد رائف على التزام النادي بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية طبقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية وتطبيق كل تعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة وتطبيق نظام الفقاعة الصحية التي سبق ونفذها النادي خلال بطولتي ديسمبر 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.