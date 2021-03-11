شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز يعرض على راموس تدريب ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يومًا بعد يوم يزيد غموض مصير سيرجيو راموس، مدافع وقائد فريق ريال مدريد، بشأن عدم تجديد عقده مع الملكي حتى الآن، والذى ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وكشف برنامج «الشرينجيتو» التليفزيوني الإسباني، أن ريال مدريد قدم في عرضه الأخير لراموس، فرصة تاريخية بتدريب الفريق الأول عقب اعتزاله.

وأوضح أن ريال مدريد أبلغ راموس، بأنه سيعمل في مجال التدريب عقب اعتزاله في الفريق الأول، كمساعد لحين اكتساب الخبرة الكافية.

وأشار إلى أن راموس حال رفض عرض ريال مدريد، لن يكون له أي مستقبل في الفريق الملكي، حال استمرار فلورنتينو بيريز رئيسا للميرينجي.

يذكر أن راموس كان قد تلقى العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، بسبب عدم تجديد عقده حتى الآن مع الميرنجي.