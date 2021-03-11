شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة بنى سويف يصرف قسط من مستحقات اللاعبين المتأخرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى، برئاسة المحاسب على سليم، الأزمة التي تعرض لها الفريق الكروى الأول بالنادي أمس، بعدما رفض لاعبي الفريق المشاركة في أداء المران اليومى بملعب النادى وذلك لتأخر صرف المستحقات المالية لهم.

وعقد مجلس إدارة النادى جلسة طارئة امتدت للساعات الأولى من صباح اليوم بحضور رئيس النادى وجابر سليم نائب رئيس مجلس الإدارة وباهر الزعيري امين الصندوق وعلى جابر ومحمد عبداللطيف وأحمد الزعيرى ومصطفى شعبان أعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع الذي شهد حضور محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول وجهازه الفنى والإدارى المعاون، طرح مجلس الإدارة الأزمة التي يتعرض لها الفريق مثمنين دور الجهاز الفنى للفريق خلال الفترة الماضية وتقديرهم لتفهم الجهاز الفنى واللاعبين لاعباء النادى.

وقرر مجلس الإدارة صرف قسط من المستحقات المادية المتأخرة لللاعبين وذلك لإنهاء الأمر في الوقت الحالى مع بحث سبل عدم تكرار الأزمة خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق السويفى مرانه عصر اليوم وذلك استعداداً لمواجهة شقيقه سمسطا بالجولة السابعة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها السبت القادم بملعب مركز سمسطا.