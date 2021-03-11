شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة السعودي يعلن جاهزية المملكة لاستضافة دورى أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أن بلاده مستعدة لاستضافة مباريات المجموعات الثلاث بدوري أبطال آسيا.

وتلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة المملكة مباريات المجموعات الأولى، والثالثة، والرابعة من دوري أبطال آسيا 2021 التي تضم الأندية السعودية الحاصلة على مقاعد مباشرة في البطولة الآسيوية.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الرياض مباريات المجموعة الأولى التي تضم: الهلال السعودي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، إلى جانب الفائز من مباراة الغرافة القطري وآجمك الأوزبكستاني.

كما تحتضن العاصمة السعودية مباريات المجموعة الرابعة التي تضم: النصر السعودي، والسد القطري، والوحدات الأردني، والفائز من مباراة فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي.

وتستضيف محافظة جدة مباريات المجموعة الثالثة: الأهلي السعودي، والدحيل القطري، والشرطة العراقي، واستقلال طهران الإيراني.

وقال المسحل في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد السعودي: «السعودية مستعدة بشكل كامل لاستضافة المباريات، لاسيما على مستوى الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا».

ولفت إلى أن اتحاد الكرة سيعمل مع وزارة الرياضة والجهات ذات العلاقة على توفير أقصى درجات الراحة الصحية للبعثات المشاركة حتى تمر الأمور بسلام.

وأكد المسحل أن متانة الإجراءات والمنشآت والإمكانات والكوادر البشرية التي تحظى بها السعودية عززت من ثقة الاتحاد الآسيوي ورهانه على نجاح مباريات المجموعات الثلاث.

وثمن المسحل الجهد الكبير الذي بذله الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الذي وفر كل الإمكانيات التي مهدت لموافقة الاتحاد الآسيوي على طلب الأندية الثلاث الهلال، والنصر، والأهلي باستضافة مباريات مجموعاتهم بدوري الأبطال.