شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، النار على الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون السابق.

وكتب سعود الصرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «هذا المدرب قد يكون من الناحية الفنية جيد، لكنه لا يتمتع بأخلاقيات مهنة التدريب، فهو لا يحترم العقود، وليس له كلمة، هرب من الزمالك للتعاون، ثم هرب من التعاون للزمالك».

وأضاف الإعلامي الرياضي: «مدرب بمثل هذه التصرفات لا يمكن الاعتماد عليه وبناء خطط وأهداف الفريق معاه، ففي أي لحظة يقرر الرحيل وبدون مقدمات».

فسخ المدرب باتريس كارتيرون، عقده مع نادي التعاون بالتراضي، ووصل الفرنسي إلى القاهرة صباح اليوم الخميس قادما من السعودية من أجل الاتفاق على تدريب الزمالك.