شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب نهضة بركان يتفوق على محمود الخطيب فى البطولات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل محسن ياجور لاعب نهضة بركان، كسر الأرقام في بطولات أفريقيا بعدما سجل الهدف الثاني لناديه أمام نابسا الزامبي في مستهل دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وبهذا الهدف تخطى محسن ياجور، محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية، ووصل اللاعب المغربي إلى الهدف رقم 38 في كافة مشاركاته الأفريقية.

وسجل الخطيب 37 هدفًا مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، في حين سجل محسن ياجور 38 هدفًا بكافة المسابقات القارية، مع 4 أندية وهي الوداد والرجاء والمغرب التطواني ونهضة بركان.

وأصبح ياجور الهداف الأول للكرة العربية قاريًا، ويتطلع حاليًا لكسر رقم الهداف التاريخي للأفارقة في كل المسابقات، والمسجل باسم الكونغولي تريزور مبوتو لاعب مازيمبي الذي يمتلك 50 هدفًا.

وهناك فرصة أمام ياجور لزيادة معدله التهديفي في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، مع إمكانية بلوغ أدوار متقدمة.