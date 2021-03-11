شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع فايلر قبل عودة كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سعى مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك للتعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي والذى حقق معه نتائج مميزه أملا في تحقيقها مع نادي الزمالك وذلك قبل الاستقرار على عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتولى تدريب الزمالك بدلا من البرتغالى جيمي باتشيكو المدير الفني الحالي.

وكشف مصدر مقرب من المدرب السويسري أن نادي الزمالك كثف مفاوضاته مع رينيه فايلر خلال الفترة الماضية وكلف بعض وكلاء المدربين بإقناع السويسري بعودته لمصر وتدريب نادي الزمالك.

وكان مسؤولو اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك وضعوا رينيه فايلر في صدارة المدربين المرشحين لتولى تدريب فريق الكرة الأول خصوصا وأن هناك كانت حالة إجماع بين مسؤولى النادي واللاعبين القدامى على فايلر بعدما لمسوا تحسن مستوى وأداء ونتائج فريق الأهلى خلال فترة تواجده.

وأضاف المصدر أن رد فايلر كان حاسما مع المفاوضات البيضاء وقال لهم: لا أسعى حاليا للعودة للتدريب في مصر لارتباطه أسريا بعائلته موجها الشكر لمسؤولي نادي الزمالك على عرضهم، وأضاف أنه حقق نتائج مميزه مع الأهلى خلال الفترة القصيرة التي قاده فيها وتواجده في مصر حاليا عبر الزمالك قد يطيح بما حققه مع الأهلي.

وكان الأهلى قد أعلن في أغسطس 2019، التعاقد مع رينيه فايلر كمدير فني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي المصري خلفاً للمدرب مارتن لاسارتي وحقق فايلر مع النادي الأهلي السوبر المصري الذي انتهى بفوز الأهلى 3-2.

وفي 1 أكتوبر 2020، أعلن الأهلي رسميًا إنهاء تعاقده مع السويسري رينيه فايلر بسبب رغبته في عدم الاستمرار في مصر بعيدا عن عائلته وتعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بدلًا منه.