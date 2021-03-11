شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة أسوان فى الدورى المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسئولو نادي سموحة سلبية مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، قبل مواجهة فريق أسوان في الجولة القادمة من بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.

ويخوض الفريق تدريبه الأخير على ملعب النادى مساء اليوم، ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مواجهة الجونة الأخيرة في الدورى بجانب تطبيق بعض الجمل التكتكية والخطط التي سيعتمد عليها الجهاز الفنى في المواجهة الصعبة القادمة، خاصة وأن هذه المباراة هي بوابة العبور للمربع الذهبى في جدول الدورى المصري.

وسيعلن المدير الفنى قائمة الـ 20 التي ستدخل مسعكر مغلق الليلة، عقب انتهاء التدريب الختامى اليوم، ومن المرجح عودة كلا من محمد عبدالمنعم ورجب نبيل لقيادة خط الدفاع والهداف حسام حسن للهجوم ومحمود حليمو لوسط الملعب في مواجهة أسوان.

ويسعى أحمد سامى مدرب سموحة إلى مواصلة عروضه القوية مع الموج الأزرق في الدورى المصري والتواجد في المربع الذهبى مع سموحة لأول مرة منذ سنوات.

وأبدى المدير الفنى لسموحة ارتياحه الشديد بعد استعادة عرفة السيد ومحمد رزق 75% من مستواهم الفنى خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه يرغب في الاعتماد عليهما في بعض الأوقات وطبقا لاحتياجات المباريات القادمة في الدورى المصري.