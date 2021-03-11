اعتزال ماري أوساكا الشقيقة الكبرى لناومي

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طوكيو : أعلنت اليابانية ماري اوساكا، الشقيقة الكبرى، لناومي المصنفة ثانية عالميا اعتزالها اللعبة نهائيا بعمر الرابعة والعشرين معتبرة بان "الرحلة لم تمكن ممتعة".

وكتبت ماري على حسابها على انستاغرام "انا انسحب من ممارسة رياضة كرة المضرب". وأضافت "كانت رحلة غير ممتعة في نهاية المطاف، لكني ممتنة لجميع الذكريات والمساندة التي لقيتها على مدى هذه السنوات بفضل هذه الرياضة".

وكشفت "سأنتقل الى شيء آخر وبالتالي تستطيعون الانتظار لاكتشاف مشاريع ممتعة في المستقبل".