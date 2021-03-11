استادات تضع اللمسات الأخيرة لافتتاح فرع الأهلي الجديد في الأقصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وضعت شركة "استادات القابضة" اللمسات الأخيرة والتجهيزات الخاصة بافتتاح فرع النادي الأهلي الجديد في مدينة طيبة بالأقصر والذي سيتم افتتاحه بشكل رسمي اليوم الخميس، والذي يأتي ضمن مشروعات الوحدة الاقتصادية بين الأهلي والشركة.

ومن المنتظر أن يحضر افتتاح الفرع الجديد، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والأستاذ سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة ستادات والعضو المنتدب لها، بالإضافة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث سيلقي كل منهما كلمة في الافتتاح.

ويلقي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كلمة في افتتاح الفرع الجديد، كما يلقي السيد المهندس سيف الوزيري رئيس شركة استادات القابضة كلمة يستعرض فيها تحضيرات الشركة خلال الأشهر الماضية لافتتاح الفرع الجديد.

‏‎ويأتي افتتاح الغد لأهلي الأقصر بعد الانتهاء من كافة التجهيزات النادي والملاعب وأماكن تواجد الأعضاء والحدائق والأماكن الترفيهية ، وتسيير الخدمات بالشكل الذي يليق بأعضاء الأهلي في الصعيد ، من خلال منظومة خدمات رياضية واجتماعية محترفة ، تتوافق مع خبرات الأهلي التى تجاوزت 114 عاما ، وكذلك خبرات ونجاحات شركة استادات الشركة الوطنية المصرية العملاقة صاحبة الشراكة الإقتصادية مع النادي الأهلي والتى نتج عنها أهلي الأقصر ليظهر بهذا الشكل المبهر بعد نجاح الوحدة الإقتصادية بين الطرفين والتى ظهرت في استاد الأهلي وي السلام وأيضا في تطوير قناة النادي وكذلك باقي المشروعات داخل الوحدة الاقتصادية .

‏‎ويعتبر أهلي الأقصر أكبر ناد رياضي بالمحافظة حيث تبلغ مساحته 13 فدان، ويشمل ملعب كرة قدم قانوني ومدرجات تتسع لـ 5 آلاف متفرج وملاعب مختلفة للألعاب الجماعية والفردية ، وحمام سباحة أولمبي وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان، ومبني اجتماعي يشمل العديد من الخدمات الإجتماعية والرياضية بخلاف المسجد والجيم وملعب التنس ، وملعب الخماسي، ويتضمن كذلك العديد من الرياضات من خلال أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد وتنس الأرضي وتنس الطاولة وسباحة وكرة ماء وألعاب قوى.

‏‎وبافتتاح أهلي الأقصر يحقق الأهلي أهداف عديدة أولها وصول النادي لجماهيره في الصعيد وتلبية رغباتهم، وخدمة أعضائه في صعيد مصر ، وكذلك مشاركة الأهلي بدوره الوطني والاجتماعي في التنمية المجتمعية والرياضية والإنشائية، وتحقيق عوائد اقتصادية عديدة من خلال استغلال حق انتفاع النادي، ومن خلال الوحدة الاقتصادية مع شركة استادات التى حققت كل المعايير المطلوبة بأهلي الأقصر.

يأتي ذلك في إطار الشراكة الكبيرة التي جمعت النادي الأهلي وشركة استادات القابضة، على مدار الفترة الماضية، والتي بدأت برؤوية الوحدة الاقتصادية، والتي تتضمن عدد من المشروعات العملاقة لنادي القرن الإفريقي، والتي بدأت تخرج إلى النور الواحد تلو الأخر، ويأتي البوم بافتتاح مقر النادي الأهلي فرع الأقصر، ليكون إضافة جديدة للشراكة القوية بين الأهلي وشركة استادات.