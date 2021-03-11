نائب رئيس إنتر ميلان عن صلاح: أحد أفضل لاعبي العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال خافير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، إن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي واحد من أفضل اللاعبي في العالم، مضيفًا أنه من الصعب توقع الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته الجارية.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال زانيتي: "من الصعب توقع الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.. الأمر معقد، الأندية المتأهلة لها تاريخ كبير في البطولة".

وعن رأيه في أداء ومستوى محمد صلاح لاعب ليفربول، قال: "صلاح يقدم عمل رائع سواء مع ليفربول الإنجليزي أو منتخب بلاده، هو لاعب من طراز عالمي".

وعن رأيه فيما إذا كان من الأفضل رحيله عن الدوري الإنجليزي، قال: "انتقاله إلى أي ناد هو اختيار شخصي، هو واحد من أفضل لاعبي العالم".

وبسؤاله عن مقارنته بميسي ورونالدو أجاب: "الثلاثة مختلفون عن بعضهم البعض، أعتقد أن كل منهما له طراز خاص، كل منهم مميز فيما يقدمه وهو ما يختلف عن الآخر".