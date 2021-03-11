لعنة الولاية الثانية .. كارتيرون على موعد مع محاولة الزمالك الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يقف الفرنسي باتريس كارتيرون على أعتاب نادي الزمالك لتولي قيادته الفنية خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو في مهمة رئيسية تأتي خلفها مهمة أخرى لحل عقدة الولاية الثانية.

ووصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للتعاون السعودي، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تمهيدًا لعقد جلسة مع مسئولي الزمالك لبحث تولي تدريبه خلفًا للبرتغالي جيمي باتشيكو الذي لم تتخذ إدارة النادي الأبيض أي قرار نحوه حتى الآن.

وقاد كارتيرون الزمالك الموسم الماضي إلي لقبي السوبر المصري والأفريقي إلى جانب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أن يرحل لقيادة التعاون السعودي لتبحث إدارة الأبيض الحالية اعادته مرة أخرى بعد فسخ عقده مع النادي السعودي لمساعدة الفريق في المرحلة الصعبة أفريقيا.

وسيكون الفرنسي أمام تحدي أخرى وهو فشل جميع من سبقه في الولاية الثانية حيث تناوب على تدريب الأبيض مرتين ، 5 مدربين أجانب نجحوا في ولايتهم الأولى وفشلوا في الثانية وهم :

رود كرول

المدرب الهولندي والنجم لشهير لمنتخب الطواحين البرتقالية تولي تدريب المنتخب الأوليمبي في عام 1994وتوج بعدها بعام بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بزيمبابوي ثم منتخب مصر الأول عام 1996 والزمالك عام 1997 عاد لتدريب النادي الأبيض عام 2007 .

ونجح كرول في ولايته الأولى في الزمالك في تحقق لقب البطولة الأفروأسيوية الأولى لها كمدرب للأندية وتكوين فريقاً من الشباب ولكنه في ولايته الثانية عاني النادي الأبيض من تذبذب في النتائج حتى تدخلت الإدارة بقيادة ممدوح عباس واضافت محمد حلمي مساعداً للهولندي.

وتحسن أداء الزمالك بعد وجود حلمي الذي حصل على صلاحيات في وجود كرول ليقرر الأخير الإعتذار عن استكمال المهمة لظروف أسرية قبل نهائي بطولة كأس مصر 2008 التي توج بها الأبيض في أخر مباريات الهولندي الذي رحل لتدريب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

كابرال

يبقى المدرب البرازيلي كارلوس روبيرتو كابرال هو المدرب الأنجح الذي عاد لتدريب الأبيض في ولاية ثانية وهو صاحب أخر بطولة دوري أبطال توج بها الزمالك عام 2002.

وقدم كابرال فترة من أفضل الفترات في تاريخ الزمالك بالفوز ببطولة الدورى والسوبر الأفريقى وكأس السوبر المصرى أيضاً مع تطوير أداء الفريق وبزوغ نجم تامر عبد الحميد "دونجا" ووليد صلاح عبد اللطيف.

ورحل كابرال لتدريب السد القطري بعرض مال مغري قبل أن يعود موسم 2004-2005 ويقدم الفريق الأبيض واحد من اسوأ مواسمه في الدوري باحتلال المركز السادس ليقرر تعيين البرتغالي نيلو فينجادا دون انهاء عقد البرازيلي الأمر الذي دفع الأخير لاقتحام مؤتمر تقديم المدرب الجديد للمطالبة بمستحقاته.

هنري ميشيل

الراحل هنري ميشيل، قاد الزمالك بدء من ديسمبر 2006، وحقق معه الفريق نتائج جيدة، حيث حقق الفوز في مباريات الدور الثاني عدا مباراتين، واستطاع الفوز على الأهلي بهدفين، ولكنه خسر كأس مصر 2007 بعدما خسر من الغريم التقليدي في الوقت الإضافي 4-3، بعدما كان متقدما حتى آخر دقيقتين من الوقت الأصلي 3-2.

وفي معسكر الإعداد للموسم الجديد في فرنسا قاد هنري ميشيل الاستعدادات ولكنه تخلف عن السفر للقاهرة وفسخ عقده من جانب واحد مستغلا عدم وجود شرط جزائي ليذهب لتدريب المنتخب المغربي ثم صنداونز قبل أن يعيده ممدوح عباس في عام 2009 ولكنه لم يستمر سوى 3 أشهر لعب خلالهم 7 مباريات خسر منهم 4 مباريات وتعادل مباراة قبل أن تتم إقالته بعد تراجع الفريق إلى المركز الـ14 في الدوري.

حسام حسن

تحمل حسام حسن في ولايته الأولى مع الزمالك إرث هنري ميشيل واستطاع العودة من المركز الـ 14 إلى المنافسة على لقب الدوري وبطولة كأس مصر ولكنه خسر البطولتين موسم 2008-2009 قبل أن يخسر بطولة الدوري الذي تصدره بفارق 6 نقاط قبل عودة البرتغالي مانويل جوزيه لتدريب الأهلي والذي قاده للقب ليرحل العميد.

وعاد حسام حسن في صيف 2014 ليسخر كأس السوبر المصري أمام الأهلي بعد استكمال بطولة دوري الأبطال وخروج الفريق في دور المجموعات ليرحل عن الفريق الأبيض بعد تحقيق فوز واحد في أول 6 مباريات ببطولة الدوري.

باتشيكو

في ولاية جايمي باتشيكو الأولى قضى المدرب في الزمالك 73 يوماً خاض خلالها 12 مباراة حقق 9 انتصارات وتعادلين سلبيين وهزيمة واحدة؛ ليجمع 29 نقطة من أصل 36 بنسبة نجاح زادت على 80.5% وهو ما دفع مواطنه جوسفالدو فيريرا المدرب الذي خلف الإشادة بعمله ومنحه الفضل في مساعدته بالتتويج بدوري 2014-2015 .

ورحل باتشيكو وفسخ تعاقده من جانب واحد بعد خلافات مع مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق ليتجه البرتغالي لتدريب نادي الشباب السعودي الذي سدد 1.4 مليون جنيه للنادي الأبيض قيمة كل ما تقاضاه المدرب .

ومع ولاية باتشيكو الثانية خسر المدرب بطولة دوري أبطال أفريقيا وودع بطولة كأس مصر وحقق الفريق نتائج ضعيفة في الدور الأول من دور المجموعات بالتعادل في مباراتين والخسارة مباراة.