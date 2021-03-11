إنتر عن ضم ميسي: لا يمكننا الحديث عنه.. وقد يستمر مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رفض خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، الحديث عن احتمالية ضم ليونيل ميسي لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط ميسي بالرحيل عن برشلونة خلال الفترة المقبلة، فمن المقرر أن ينتهي عقد البالغ من العمر 33 عاما مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم موقفه حتى الآن من الاستمرار أو الرحيل عن كامب نو.

وسبق وارتبط ميسي بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي في ظل تأخر تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني، كما ورد أن والده اشترى منزلا في ميلانو.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال زانيتي: "ميسي لاعب كبير، لكن لا يمكننا الحديث عن إمكانية ضمه".

وأضاف: "علينا الاهتمام باللاعبين الذين نمتلكهم في فريقنا، ولا نتحدث عن لاعبين آخرين".

وأتم: "لا يمكننا الحديث عن ميسي في الوقت الحالي، وأتوقع أن يكمل مسيرته في برشلونة".

جدير بالذكر أن بعض التقارير الأوروبية زعمت اليوم الخميس، أن نجم بلوجرانا الغى اجتماعا في باريس بعد فوز خوان لابورتا برئاسة برشلونة، كما تشير التقارير إلى نسبة استمراره في برشلونة ارتفعت بنسبة 50 %.