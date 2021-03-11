نافاس بينهم.. يويفا يعلن المرشحين للاعب الجولة بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، المرشحين لجائزة أفضل لاعب بجولة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتواجد 4 مرشحين ضمن القائمة هم إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، سيرجيو أوليفيرا لاعب بورتو البرتغالي، كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان وفابينيو نجم وسط ليفربول.

وفي تلك الجولة، التقى يوفنتوس مع بورتو في إياب دور الـ16 وفاز بيانكونيري بنتيجة 3-2 إلا أنه فشل في حجز بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

كما ودع برشلونة منافسات البطولة على يد باريس سان جيرمان بعد تعادلهما في لقاء الإياب بهدف لكل منهما، علما بأن النادي الباريسي كان قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 4-1.

على الجانب الآخر، حسم فريقي ليفربول ودورتموند تأهلهما إلى ربع النهائي بعد إقصاء كل من لايبزيج وإشبيليه على الترتيب.

جدير بالذكر أن باقي مواجهات إياب دور الـ16 لدوري الأبطال ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث سيتلقي كل من ريال مدريد مع أتالانتا، مانشستر سيتي مع بوروسيا مونشنجلادباخ، بايرن ميونخ ولاتسيو، تشيلسي وأتلتيكو مدريد.