"3 تغييرات".. تعرف على تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة سيراميكا كليوباترا في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الخميس في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الخامس عشر بمسابقة دوري We المصري.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن تشكيل الزمالك سيشهد أربع تغييرات عن مباراة الترجي الرياضي التونسي الأخيرة والتي انتهت لصالح "باب سويقة" بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن يعود محمود علاء لقيادة الدفاع بجوار محمود حمدي "الونش" ليكون بديلاً لمحمد عبد الغني، كما سيظهر عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً لأحمد فتوح.

وفي خط الهجوم، سيقود التونسي سيف الدين الجزيري الخط الأمامي على حساب المغربي حميد أحداد.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويتصدر الزمالك ترتيب المسابقة المحلية بـ30 نقطة، في المقابل يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 21 نقطة.