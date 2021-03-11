الخليج 365 يكشف الأسماء المرشحة للتواجد في جهاز كارتيرون بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي والمرشح لقيادة الزمالك، الاستعانة بثلاثة مساعدين للعمل معه في الجهاز الفني الجديد.

وبحسب مصدر لـ"الخليج 365"، فإن كارتيرون طلب من إدارة الزمالك الحالية الاستعانة بثلاثة مساعدين من خلال مدرب مدرب أحمال برتغالي كان يعمل معه في تجربته الأخيرة بنادي التعاون.

وكشف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن كارتيرون حدد الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز للتواجد معه في الجهاز الفني الجديد.

المصدر أشار إلى أن سامي الشيشيني تحفظ على طلب كارتيرون نظرًا لارتباطه بالعمل في التحليل، أما أمير عبد العزيز فأبدى موافقة على العمل في الجهاز المدرب الفرنسي.

ولم يتم حسم الاسم الثنائي حول المدرب المصري بجانب أمير عبد العزيز حيث سيتم عرض الاسماء على اللجنة والمدرب، إلا أن الاسماء المرشحة للتواجد في الجهاز الفني كل من أحمد عبد المقصود وأحمد عبد الرؤوف إلى جانب اسماء أخرى سيتم عرضها على اللجنة.

وفيما يتعلق بمدرب حراس المرمى أبدى كارتيرون موافقته على بقاء عمرو عبد السلام والذي عمل معه في تجربته الأولى، لكن هناك رغبة من اللجنة الحالية التي تقود الزمالك على رحيل جميع عناصر الجهاز الفني الحالي.

ومن المقرر أن يتم حسم أعضاء الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة حيث ينتظر أن يتم عقد جلسة بين الفرنسي باتريس كارتيرون واللجنة الحالية التي تقود القلعة البيضاء.

وكان كارتيرون وصل إلى القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح الخميس من أجل العودة مرة لقيادة الزمالك.

جدير بالذكر أن كارتيرون سبق له قيادة الزمالك في الموسم الماضي حيث حقق لقب السوبر المصري على حساب الغريم الأهلي إلى جانب الفوز بلقب السوبر الأفريقي بالتفوق على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (3-1).