شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأهل ليفربول وباريس سان جيرمان .. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل أربعة فرق حتى الآن إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا وهم ليفربول وبورتو وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند حيث كان أول المتأهلين كلا من فريقي بورتو البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

لعب بورتو أمام يوفنتوس في مباراة مثيرة الثلاثاء انتهت بفوز يوفنتوس 3-2 والتي كانت على أرض الأخير إلا أنها لم تشفع له نظرا لأن اللقاء الأول في البرتغال انتهى لصالح بورتو 2-1 ولتصبح النتيجة النهائية بين الفريقين التعادل 4-4 وبتطبيق قاعدة الهدف بهدفين في أرض الخصم، جاءت النتيجة لصالح بورتو ليتأهل رسميا لدور الثمانية، أما المباراة الأخرى في نفس اليوم فشهدت تأهل بوروسيا دورتموند حيث حقق التعادل أمام إشبيلية على أرضه 2-2 إلا أنه قد فاز في مباراة الذهاب 3-2 في إسبانيا لتكون إجمالي النتيجة 5-4 لصالحه وليتأهل هو الآخر لدور الثمانية.

أما فريق ليفربول فقد حقق أمس الفوز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، أحرز الهدفين كلا من محمد صلاح وساديو ماني وهي نفس نتيجة اللقاء الأول ليكون مجموع اللقائين 4 أهداف مقابل لاشئ ليتأهل ليفربول رسميا إلى دور الثمانية، وفي نفس التوقيت أقيمت مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 لتنتهي آمال برشلونة عند هذا الحد ويتأهل فريق باريس سان جيرمان بعد تحقيقه نتيجة كبيرة في مباراة الذهاب بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف ليكون مجموع المبارتين 5 مقابل 2 لصالح باريس سان جيرمان ويتأهل رسميا لدور الثمانية.

ويتبقى 4 مباريات ليتم استكمال جميع الفرق المتأهلة لدور الثمانية وهذه المباريات ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بتوقيت القاهرة وهي:

1- موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا - الثلاثاء 16 مارس - الساعة 10 مساءا.

2- موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الثلاثاء 16 مارس - الساعة 10 مساءا.

3- موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد لاتسيو - الأربعاء 17 مارس - الساعة 10 مساءا.

4- موعد مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد - الأربعاء 17 مارس - الساعة 10 مساءا.

وستقام القرعة بين جميع الفرق المتأهلة لدور الثمانية يوم الجمعة 19 مارس لتحديد المواجهات المقبلة في دوري أبطال أوروبا 2021.

الفرق المتأهلة لدور الثمانية حتى الآن:

1- بورتو البرتغالي

2- بوروسيا دورتموند الألماني

3- باريس سان جيرمان الفرنسي

4- ليفربول الإنجليزي