شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو بعد التأهل: حققنا المطلوب أمام برشلونة بفضل علم النفس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، مباراة برشلونة بأنها كانت بمثابة «اختبار نفسي».

وقال بوكيتينو عبر شبكة «راديو مونت كارلو«:»عانينا في الشوط الأول، لقد كنا أمام اختبار نفسي، وعلمت هنا أننا كنا نتحدث كثيرًا عن الماضي كما أننى أدركت أهمية علم النفس، وأعتقد أن استجابة اللاعبين اللاعبين بين الشوطين كانت جيدة، وظهرنا بوجه مختلف في الشوط الثاني، وكنا أكثر تنافسية«.

وأضاف المدرب الأرجنتيني «بدا واضحا أن اللاعبين انشغلوا بالتفكير كثيرا في الشوط الأول أكثر من التركيز في الملعب، لقد فكروا كثيرا في التأهل».

وتابع، بين الشوطين قلت لهم لابد من التركيز في المباراة ونسيان أي عوامل سلبية، وأنا سعيد لأنني غيرت شيئا ما في الفريق، وتأهلنا لدور الثمانية وبصراحة لم أكن سعيدا بمستوى الفريق في الشوط الأول، ولكن هذا وارد، ويبقى الأهم أن نكون أفضل في الشوط الثاني، لقد كان اللاعبون رائعين، وعندما عثروا على بعضهم في الملعب، نجحنا في الوصول إلى مرمى المنافس.

واستطرد «لقد خاطر برشلونة كثيرا لخسارته ذهابا بنتيجة (1-4)، ولكن كيلور نافاس قدم مباراة كبيرة، وأثبت الليلة أنه من أفضل حراس المرمى في العالم».

وتأهل باريس سان جيرمان لدور الثمانية مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة (1-4)، وتعادله إيابا (1-1) على ملعبه حديقة الأمراء.