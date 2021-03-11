شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة دبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميًا، اليوم الخميس، إنه لن ينافس في بطولة دبي للتنس، الأسبوع المقبل، لعدم اكتمال تعافيه من مشكلة بالظهر.

وعانى «نادال» من المشكلة خلال الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، وغاب عن مباريات إسبانيا في كأس اتحاد المحترفين، لكنه وصل إلى دور الثمانية في ملبورن بارك دون أن يخسر مجموعة قبل هزيمته أمام ستيفانوس تيتيباس.

ولم يلعب «نادال»، 34 عامَا، الحاصل على 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، منذ هذه الهزيمة، ونال بطاقة دعوة إلى المشاركة في بطولة دبي خلال الفترة بين 14 و20 مارس الجارى.

وقال «نادال»، عبر «تويتر»: «أود أن أشكر بطولة دبي على الدعوة المرسلة إليَّ، وفكرنا جديًا في الحضور، لكنني لا أعتقد أنني جاهز للعب».

ومن المتوقع أن يشارك «نادال» في بطولة ميامي المفتوحة، التي تنطلق يوم 24 مارس الجاري، وتستمر حتى الرابع من إبريل المقبل.