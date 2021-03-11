شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن رهان موسيمانى في حل مشكلة هجوم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بهدفه في مرمى الإسماعيلى الذي منح الأهلى الأفضلية وفتح الباب لتعزيز الهدف بقدم المغربى بدر بانون، دخل صلاح محسن دائرة اهتمام بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى لحل أزمة هجوم الفريق التي يعانى منها الفريق الأحمر منذ فترة وباتت صداع في رأس المدير الفنى لفريق الأهلى.

وظهر صلاح محسن الذي عاد للمشاركة أمام الإسماعيلى بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة التي حرمتة من المشاركة مؤخرا ليمنح موسيمانى قبلة الحياة قبل شد الرحال إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وحرص المدير الفنى على تهنئة اللاعب عقب مباراة الإسماعيلى وطالبه بمزيد من التركيز حتى يكون جاهزا لقيادة هجوم الأهلي في مباراة فيتا كلوب، والتى يحتاج المارد الأحمر للفوز بها من أجل الحفاظ على فرصته في الصعود لدور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخضع صلاح محسن لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية وتماثل للشفاء من الإصابة ليعود مرة أخرى ليغرد ويثبت أنه خامة طيبه وبمقدورة صناعة الفارق مع الأهلى بشرط منحة فرصة أكبر خلال مباريات الأهلى سواء محليا أو أفريقيا، ويستعد الأهلي اليوم الخميس دون راحة لمواجهة فيتا كلوب وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع لاعبى الأهلى قبل المران لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة الإسماعيلى وإطلاعهم على برنامج الإعداد لمواجهة الفريق الكونغولى.

ويطير الأهلى إلى الكونغو السبت المقبل على متن طائرة خاصة ويترأس البعثة العامرى فاروق نائب رئيس النادى، وفضل موسيمانى السفر مبكرا إلى الكونغو للتعود على الأجواء وضمان تجهيز كل عناصر الأهلى قبل المباراة.