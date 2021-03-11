شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا وجدول ترتيب الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقام اليوم مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة الدولي في الأسبوع الـ 15 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويسعى الزمالك لتعزيز صدارته الحالية للدوري المصري والابتعاد عن مطاردة النادي الأهلي له، حيث يملك الزمالك حاليا 30 نقطة من 13 مباراة، بينما أنهى الاهلي مباراته أمس ضد الإسماعيلي لصالحه بالفوز بهدفين مقابل لاشئ، ليعزز وصافته لجدول الدوري المصري حيث أصبح رصيده 27 نقطة من 11 مباراة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما يملك سيراميكا كليوباترا 21 نقطة من 14 مباراة يحتل بها المركز الثامن في الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وماله له وما عليه من الأهداف والفرق بينهما وعدد النقاط لكل فريق.

تنطلق مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا الساعة 7:30 مساء اليوم الخميس 11-3-2021 بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة.