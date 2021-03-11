شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو أندية الدوري المصري لبحث مواجهة ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دعَت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة أحمد مجاهد، أندية القسم الأول إلى اجتماع في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل، وذلك لتبادل الرأي حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية، والتي ظهر على أداء لاعبيها الإجهاد تبعًا لذلك، بإلإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور التي تهم الأندية.

ووفقًا لحساب اتحاد الكرة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح الاتحاد المصري للأندية أن هذا الاجتماع يضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية وأنديتها ومسابقاتها المحلية في عين الاعتبار، في ظل موسم أجبرت فيه ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف على أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدًا وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي، بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري الممتاز المصري.

ونظرًا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأوليمبي سارية، فإن ذلك كله يضع اتحاد الكرة أمام مسؤولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مُقدَّرات الكرة المصرية محليًا وخارجيًا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويُرضي طموحات جماهيرها.