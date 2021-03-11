شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا حزين على وداع برشلونة دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خيم الحزن على خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، بعد الوداع المبكر لدوري أبطال أوروبا، عقب تعادل البلوجرانا بنتيجة (1-1) أمام باريس سان جيرمان، في إياب الدور ثمن النهائي.

وقال لابورتا، خلال تصريحاته لصحيفة «سبورت» الإسبانية: لدينا فريق كان مصدر فخر، ودافعنا عن كرامتنا، وكنا نستحق الانتصار والتأهل.

وعلى الرغم من فوز لابورتا في الانتخابات الرئاسية للنادي، الأحد الماضي، لكنه حتى الآن لم يصبح رسميًا رئيسا للنادي، حيث يتعين عليه تقديم ضمانات بنكية لرابطة الليجا.

وقرر كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي، دعوة لابورتا ونائبه رافا يوستي لمرافقة بعثة الفريق في العاصمة الفرنسية باريس.

وودع فريق برشلونة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع باريس سان جيرمان، وكان برشلونة خسر على أرضه 4/1، ليتأهل الفريق الفرنسي لدور ربع النهائي بنتيجة 5/2 مجموع اللقاءين.

وحسم التعادل الإيجابي 1/1 الشوط الأول من لقاء برشلونة وباريس سان جيرمان. وسجل الهدف الأول من اللقاء كيليان مبابي عند الدقيقة 30 من ركلة جزاء، بينما تعادل ليونيل ميسي للبرسا عند الدقيقة 37 من صاروخ لا يصد ولا يرد أطلقه النجم الأرجنتيني من خارج مربع العمليات للفريق الفرنسي.