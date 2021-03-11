شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاقد كارتيرون مع الزمالك واللاعبين الذي يرغب في التعاقد معهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اتفق الفرنسي باتريس كارتيرون مع مسؤولي نادي الزمالك على توقيع عقد مدته موسم ونصف موسم ينتهي بنهاية الموسم المقبل خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تم الاتفاق على رحيله عقب مباراة سيراميكا كيلوباترا.

ووصل كارتيرون إلى القاهرة لتولي مهمة عمله الجديدة بعدما أنهى تعاقده بالتراضي مع نادي التعاون السعودي.

وكان كارتيرون قد فسخ تعاقده مع الزمالك في الموسم المنقضي بعدما حقق مع الفريق الفوز ببطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي في الدوحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون طلب التعاقد مع ثلاث صفقات سوبر بنهاية الموسم الجاري في مقدمتهم رأس حربة أفريقي وقلب دفاع وظهير أيمن للفريق.

وسيتسلم كارتيرون مهام عمله رسمياً مع الزمالك بداية من مباراة الترجي المقررة «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري رابطة الأبطال الأفريقي، وسيقود كارتيرون الفريق فنياً خلال تلك المواجهة التي يسعى الفريق لتحقيق الفوز خلالها من أجل تصحيح مساره في دوري المجموعات للبطولة الأفريقية والتي يحتل فيها الفريق المركز الثالث بعد الخسارة من الترجي والتعادل مع مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي في الجولات الثلاثة السابقة.

وينتظر أن يعقد المدير الفني الجديد جلسة مع اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز للإتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بجهازه المعاون وتشكيله والعناصر المصرية التي ستتواجد داخل الجهاز وعرض الأسماء المرشحة للتناقش حولها.

وكان سامي الشيشني المدرب السابق في عهد كارتيرون رفض فكرة العودة للعمل في الجهاز الفني الجديد للفرنسي باتريس كارتيرون، ويأتي ضمن الأسماء المرشحة لتولي منصب المدرب العام عصام مرعي المدرب الأسبق للزمالك والذي سبق وتولي المهمة في عهد نيبوشا المدير الفني الأسبق للزمالك.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك قد أصدرت بياناً عقب خسارة الفريق بثلاثية من الترجي التونسي أعلنت خلالها انها في حالة انعقاد دائم وانها ستتخذ كافة الإجراءات لتصحيح مسار الفريق بسبب تراجع النتائج سواء في البطولة الأفريقية أو في بطولة الدوري.

ودخلت اللجنة في التشاور فيما بينها حول المدير الفني الذي سيتم التعاقد معه وتم ترشيح أكثر من سيرة ذاتية إلا أن الاتفاق النهائي استقر على كارتيرون نظراً لخبرته في التعامل مع الكرة الأفريقية فضلاً عن معرفته الكاملة بفريق ولاعبي الزمالك خصوصاً وأنه سبق له الإدارة الفنية للفريق في الموسم المنقضي.

ويواصل الفريق تدريباته السبت استعداداً لمواجهة الترجي التونسي ومن المنتظر أن يتم رفع معدلات اللياقة البدنية لدى لاعبي الفريق للوصول بها لأعلى فورمه ليكونوا جاهزين لمواجهة الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه في المباراة المقبلة.