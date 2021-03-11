ليفربول يخطط لبيع محمد صلاح الصيف المقبل.. و"مو" يفضل الريال أو برشلونة وعقبة وحيده تعطل الصفقة



الشارقة - اميمة ياسر -

يخطط ليفربول الإنجليزي لبيع النجم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل صوب الدوري الإسباني تحديدًا نحو ناديي برشلونة وريال مدريد.

ويعتقد روري سميث، الصحفي في صحيفة نيويورك تايمز، أن ليفربول قد يبيع محمد صلاح أو ساديو ماني هذا الصيف، لكنه يشك في قدرة أي نادٍ على شراء أي من الجناحين.

قال سميث عبر «فوتبول ديلي»: «أنا متأكد تمامًا، لا أعرف على وجه اليقين، أن أحد اللاعبين سيرحل الصيف بعد المقبل أو هذا الصيف، ويتوقع ليفربول بيع ماني أو صلاح مقابل مبلغ ضخم في الدوري الإسباني، وهذا لن يحدث أيضًا».

وتابع «وكيل صلاح بعد خروج اللاعب أمام تشيلسي، نشر هذا النوع من التغريدات المبهمة، والقصص التي أعقبت ذلك كانت كلها، هل سيرحل صلاح عن ليفربول؟ هل هذه هي القشة الأخيرة لصلاح؟ من سيدفع لفريق ليفربول مبلغ التعاقد مع محمد صلاح؟».

وأضاف «برشلونة لديه ديون بمليار يورو، ريال مدريد يحاول بناء ملعب جديد ويركز على التعاقد مع كيليان مبابي، هناك باريس سان جيرمان، وهو أمر ممكن إذا أراد الفريق الباريسي التعاقد مع محمد صلاح البالغ من العمر 29 عامًا، ولن يذهب إلى نادٍ إنجليزي آخر».

فيما قال سام بروكس الصحفي من موقع «GIVEMESPORT»: «قبل 12 شهرًا، ربما كان من السخف التفكير في بيع صلاح أو ماني، الآن أصبح الأمر أكثر منطقية، لا سيما بالنظر إلى أن الثنائي كان بعيدًا عن أفضل حالاته الفنية في الأشهر الأخيرة».

وشكل صلاح وماني ثنائيًا مذهلًا في الموسم الماضي، حيث سجلا 37 هدفًا في الدوري الإنجليزي ليحقق ليفربول فوزه الأول بلقب الدوري الإنجليزي منذ 30 عامًا، وحقق فريق ليفربول دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 بقيادة هذا الثنائي.