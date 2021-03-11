شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع مسئولي الزمالك بعد وصوله للقاهرة لحسم تدريب الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للتعاون السعودي جلسة مع مسئولي الزمالك بعد قليل للاتفاق على عودته لتدريب الفريق الأبيض، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو بعد استقرار إدارة الزمالك على توجيه الشكر له عقب مباراة سيراميكا الليلة ضمن منافسات الدوري.

ووصل الفرنسي كارتيرون إلى القاهرة صباح اليوم الخميس قادما من السعودية عقب فسخ عقده مع إدارة التعاون السعودي بالتراضي والرحيل عن تدريب الفريق السعودي، من أجل تدريب الزمالك.

واستقر مسئولو الزمالك على كارتيرون لتدريب الزمالك في الفترة القادمة، وتصحيح الوضع داخل الفريق الأبيض بعدما بات موقفه صعب في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، وصعوبة المنافسة على صدارة الدوري، في ظل الملاحقة التي يواججها من الأهلي.

وكشف مصدر مطلع تفاصيل المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون السعودي، للعودة مجدداً لقيادة القلعة البيضاء خلفاً لجايمي باتشيكو المدير الفني الحالي، وأكد المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن كارتيرون أبلغ إدارة الزمالك بوصوله إلى القاهرة الخميس بالتنسيق مع وكيله حازم فتوح بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وأوضح المصدر أن كارتيرون سيحصل على 85 ألف دولار قيمة الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في الزمالك، وأنه لم يطلب وضع شروط جزائية في تعاقده مع القلعة البيضاء.

وواصل المصدر أن كارتيرون لم يضع أي من الأسماء المصرية للدخول في الجهاز الفني المعاون تاركاً الأمر لإدارة النادي، خاصة أنه أكد في المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية رغبة أكيدة في العودة إلى الزمالك لقيادة الفريق بعد فترة من التواجد في الدوري السعودي للمحترفين.