شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة ينشر صورا جديدة بالجلباب البلدى والخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد مجدى قفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال ارتدائه للجلباب البلدى والخليجى، حيث يعتز لاعب القلعة الحمراء بانتمائه إلى أسرة بسيطة كافحت من أجل وصوله إلى تلك المكانة وأن يكون لاعباً في النادي الأهلي.

وكشف "قفشة" سر تسميته بهذا اللقب، فى تصريحات تليفزيوينة سابقة، قائلاً "والدتى فى البلد كانت بتبيع فراخ، ولما كنت صغير كنت بشتغل معاها وأساعدها.. كنت بقفش الفراخ وبدبحها.. ودى حاجة تشرفنى.. لأنى كنت بساعد والدتى وأنا بتشرف بكده".

وأضاف قفشة "هناك سبب آخر لهذا الاسم وهو أننى كنت دايماً "قافش" فى الكورة وأنا صغير.. كنت بنام بالكورة عشان كدة ابن عمى أحمد جمال سمّانى "قفشة" برضه.



قفشة



قفشة



قفشة

ويجري فريق الأهلي مسحة طبية اليوم الخميس للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر إلى الكونغو يوم السبت المقبل، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، باعتباره إجراء روتينيا يجريه الفريق الأحمر قبل أي مباراة أو رحلة سفر خارج مصر لخوض مبارياته بالبطولة الإفريقية.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراته ضد الإسماعيلي والتي جمعتهما أمس والمؤجلة من الأسبوع الـ12 للدوري وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، من أجل بدء التحضير لموقعة فيتا كلوب الحاسمة في مشوار الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا، لاسيما بعدما فشل في حصد الثلاث نقاط بمباراة الجولة الأخيرة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وفى سياق آخر، طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، معلومات كافية وشاملة عن أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، المُرشح للانتقال للأهلي خلال الصيف المقبل؛ لتدعيم الفريق.

ويرغب المدير الفني للأهلي في معرفة جميع المعلومات عن اللاعب المُرشح للفريق، من أجل البت في الصفقة وحسمها بشكل نهائي، بعدما دخل اللاعب حسابات لجنة التخطيط بالنادي، من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الجناح الأيمن بالفريق الأحمر، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم هذا المركز بلاعبين سوبر.