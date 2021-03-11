شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الترجي تصل القاهرة السبت استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصل بعثة الفريق الكروي الأول لنادي الترجي التونسي القاهرة يوم السبت المقبل، استعداداً لمواجهة الزمالك.

ويلتقي الترجي مع الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في موسمها الحالي.

وأنهى نبيل عبدالفتاح، مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة الترجي عند وصولها إلى مطار القاهرة استعداداً لخوض المواجهة.