شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم مصير سفر طاهر محمد طاهر إلى الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

واشتكى طاهر، من آلام في الركبة خلال مباراة الفريق قبل الأخيرة أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي التي جرت في القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن طاهر سيخضع لاختبار طبي يوم الجمعة المقبل، لتحديد مدى قدرته على السفر مع بعثة الفريق التي ستغادر إلى الكونغو السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في مباراة الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.