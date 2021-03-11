شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبوالدهب عن عودة كارتيرون إلى الزمالك: صاحب شخصية قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبوالدهب، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي لزمالك والمرشح بقوة للعودة إلى الفريق خلال الساعات القادمة مدرب جيد ومتميز وصاحب شخصية قوية.

وأضاف أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية: لاعبو الزمالك في هذه المرحلة يفتقدون إلى المدرب صاحب الشخصية القوية وهو الأمر الذي يميز باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي.

واختتم أبوالدهب: تجربة باتريس كارتيرون الأولى مع الزمالك حققت نجاحاً كبيراً وليس بالضروري أن يكرر نفس النجاح.

ياتي هذا فيما أكد أبوالدهب أن صلاح محسن مهاجم النادي الاهلي يستحق الدعم والمساندة خلال الفترة الحالية.

وأضاف: صلاح محسن ظهر بشكل مميز أمام النادي الإسماعيلي، رغم اشتراكه في 6 دقائق فقط بنهاية الشوط الثاني، لكنه شكل خطورة على مرمى الإسماعيلي وتمكن من تسجيل الهدف الثاني.

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