شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات نارية في الدوري الأوروبي اليوم.. ميلان في ضيافة مان يونايتد ومواجهة مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الخميس 11-3-2021، 8 مباريات ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ 16 "ثُمن النهائي" من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروباليج"، أبرزها مباراة أولمبياكوس الذي يضم بين صفوفه المهاجم أحمد حسن كوكا ضد أرسنال الذي يقود خط وسطه محمد النني في مواجهة مصرية خالصة، كما يستضيف فرق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره ميلان الإيطالي في مباراة من كلاسيكيات الكرة الأوروبية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد مباريات هذه الجولة والقنوات الناقلة..

سلافيا براج ضد جلاسجو رينجرز 7.55 مساء على بين سبورت 3 بريميم

مانشستر يونايتد ضد ميلان 7.55 مساء على بين سبوت 1 بريميم

دينامو كييف ضد فياريال 7.55 مساء بين سبورت 1 إكسترا

أياكس ضد يانج بويز 7.55 مساء على بين سبورت 2 بريميم

توتنهام ضد دينامو زغرب 10 مساء على بين سبورت 2 بريميم

أولمبياكوس ضد أرسنال 10 مساء على بين سبورت 1 بريميم

غرناطة ضد مولده 10 مساء على بين سبورت 1 إكسترا

روما ضد شاختار دونتسك 10 مساء على بين سبورت 3 بريميم