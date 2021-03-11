شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وست هام يتطلع للوصول إلى مستوى فييرا ويايا توريه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - مصعب الفكي

كشف ديكلان رايس متوسط ميدان فريق وست هام الإنجليزي أنه كان يدرس فيديوهات للفرنسي بارتيك فييرا والعاجي يايا توريه حتى يصبح لاعب وسط مميز، مبيناً أنه يتطلع لأن يصل إلى مستواهما و لأن يكون أفضل لاعب وسط في الدوري الإنجليزي، وليس مجرد درع دفاع كما هو التصور دائماً للاعب المحور.

وساهم رايس في الفوز الذي حققه ويستهام على ليدز بهدفين نظيفين الإثنين، ليرتقي فريقه إلى المركز الخامس ويبقى قريباً من المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وقال اللاعب لشبكة سكاي سبورت: «أعتقد أن كثير من الناس يروني كلاعب وسط تقليدي يحمي منطقته ويساعد لاعبي الدفاع، لكن أنا لدي الكثير، وأريد أن أصعد بالكرة إلى الإمام».

وأضاف: "ولكي أطوِّر مستواي وأقدم الأفضل من مباراة لأخرى كنت أشاهد أفضل اللاعبين في هذا المركز ، وهما باتريس فييرا لاعب أرسنال والمنتخب الفرنسي السابق والعاجي يايا توريه لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق، إنهما مميزان ولديهما طريقة لعب جيدة وساعدا كل الفرق التي لعبا لها كثيراً، إنهما يصعدان بالكرة من الخلف إلى الأمام ، كما أن سرعة الارتداد لديهما عالية جداً. لقد تعلمت كثيراً منهما، كنت في كل مرة أشاهد كيف يتصرف أحدهما مثلاً في موقف معين خلال المباراة، وعندما أتعرض للموقف ذاته أحاول أن أجد الحلول بالطريقة ذاتها، أتمنى الوصول إلى مستوى هذين اللاعبين.

ويعتبر لاعب الوسط الإنجليزي الدولي «22 عاماً» من اللاعبين المميزين في الدوري الإنجليزي وبات هدفاً لعدد من الأندية الكبرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وغيرهما من خارج إنجلترا، لكن مدرب وست هام ديفيد مويس يعتقد أن لاعبه يساوي أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني بعد أن حدد ملاك النادي هذا السعر للأندية التي استفسرت عن وضعية اللاعب.